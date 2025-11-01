A lungo eravamo lontane dall’altare Voglio dire a tutte che non è più così

Micaela Utili, della parrocchia di San Paolo (nella foto, col vescovo Corazza), lei è una delle neo-nominate lettrici. Cosa prevede il ruolo che ha appena assunto? "Un lettore deve annunciare e diffondere la parola del Vangelo, in chiesa ma non solo, infatti si deve mettere al servizio del sacerdote in tante diverse attività. Ha il compito di curare i 'gruppi del Vangelo'. In alcuni casi, inoltre, può essere il lettore a fare la liturgia della parola, anche se non una vera e propria messa, in caso di assenza del parroco. Se ha un particolare permesso può persino distribuire la comunione". Quanto dura la formazione? "La lunghezza è variabile.

