A Lucca Comics & Games Lo strano e meraviglioso Mondo di Gumball Video
Lucca, 1 novembre 2025 – In occasione del debutto della nuova serie, “Lo strano e meraviglioso Mondo di Gumball”, Cartoon Network celebra Gumball a Lucca Comics & Games 2025 dove tutti gli appassionati potranno vivere da vicino l’atmosfera di casa Watterson, ricostruita in Piazza del Collegio, insieme al creatore Ben Bocquelet in persona, protagonista di vari incontri. La serie animata “Lo strano e meraviglioso Mondo di Gumball” (20 episodi da 15’) è prodotta dagli Hanna-Barbera Studios Europe, firmata dal creator e produttore Ben Bocquelet, con Matt Layzell e Erik Fountain come registi e produttori esecutivi, colonna sonora firmata da Xav Clarke e direzione artistica di Joe Sparrow. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rai Radio2. . "Due Due Due: Rai Radio2" direttamente dal "Lucca Comics & Games" con Ariel (Marco Marzocca)! Vivi le emozioni del "Lucca Comics & Games" con Radio2, radio ufficiale dell'evento! - facebook.com Vai su Facebook
Poncle Live Orchestra. Yoko Shimomura. Elio. Mercoledì 29 ottobre, ore 20:30 il Teatro del Giglio Giacomo Puccini si prepara al gran concerto del secolo (o almeno di questo Lucca Comics & Games) - X Vai su X
Lucca Comics and Games, è il giorno del sold out: alla prova la logistica della manifestazione - Padiglioni, sistema di trasporto pubblico e parcheggi pronti all'assalto della folla. Lo riporta luccaindiretta.it
Lucca Comics & Games 2025: tutte le novità su viabilità, treni e bus - Dalle modifiche alla Ztl ai parcheggi straordinari, dai treni potenziati ai percorsi ferroviari dedicati: il piano della mobilità per la più grande manifestazione pop della Toscana ... Scrive intoscana.it
Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com