A Lucca Comics & Games Lo strano e meraviglioso Mondo di Gumball Video

Lucca, 1 novembre 2025 – In occasione del debutto della nuova serie, “Lo strano e meraviglioso Mondo di Gumball”, Cartoon Network celebra Gumball a Lucca Comics & Games 2025 dove tutti gli appassionati potranno vivere da vicino l’atmosfera di casa Watterson, ricostruita in Piazza del Collegio, insieme al creatore Ben Bocquelet in persona, protagonista di vari incontri. La serie animata “Lo strano e meraviglioso Mondo di Gumball” (20 episodi da 15’) è prodotta dagli Hanna-Barbera Studios Europe, firmata dal creator e produttore Ben Bocquelet, con Matt Layzell e Erik Fountain come registi e produttori esecutivi, colonna sonora firmata da Xav Clarke e direzione artistica di Joe Sparrow. 🔗 Leggi su Lanazione.it

