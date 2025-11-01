A Firenze cadono le prime teste | risoluzione consensuale con Pradè

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La separazione, annunciata oggi dal club viola attraverso una nota ufficiale, arriva dopo una notte di riflessione e settimane di tensione con la piazza. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, la Fiorentina ha confermato la fine del rapporto professionale con Pradè, parlando di una risoluzione consensuale: “ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il direttore sportivo Daniele Pradè. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it