Educare i giovani al piacere della relazioni sociali, dei rapporti sani, all’importanza del rispetto degli altri e alla necessità di vivere insieme secondo regole condivise. È un progetto unico e ambizioso quello che parte da Desio. E che mette insieme alcune tra le principali realtà: il Comune, la comunità pastorale con glli oratori, il centro sportivo desiano. Tutti coordinati dall’associazione White Matilda. Anche questa è una organizzazione che molti conoscono: è stata la prima associazione nata in Italia, nel fertile terreno desiano, su iniziativa di Luisa Oliva per contrastare la violenza di genere e per offrire un supporto concreto alle vittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Desio la rete che educa al rispetto. Un progetto per 2.800 giovani contro violenza di genere e bullismo