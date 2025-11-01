di Massimo Selmi Da due secoli inseguiamo la stessa speranza: che ogni nuova macchina ci faccia lavorare di meno. Doveva essere così con i telai meccanici, con le catene di montaggio, con i robot industriali e infine con i computer da ufficio. Ogni volta la stessa promessa, e ogni volta lo stesso esito: più produttività e più profitti per le aziende, e meno tempo libero per il lavoratore. Ora quella promessa torna, più seducente e più pericolosa che mai, nello sviluppo dell’ intelligenza artificiale. L’AI viene presentata come il culmine del progresso: la fine della fatica, la liberazione dall’errore, la possibilità di concentrarsi su ciò che conta davvero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A cosa serve l'Ai se non ci restituisce tempo? Serve una nuova idea di progresso