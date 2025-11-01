A Bergamo | Longuelo da luglio disagi con WindTre L’azienda | Presto tutto a posto

Ecodibergamo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA SEGNALAZIONE. I problemi alla rete in seguito ad un violento temporale. La società: «Lavori ultimati entro metà novembre». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a bergamo longuelo da luglio disagi con windtre l8217azienda presto tutto a posto

© Ecodibergamo.it - A Bergamo: «Longuelo, da luglio disagi con WindTre». L’azienda: «Presto tutto a posto»

Scopri altri approfondimenti

A Bergamo: «Longuelo, da luglio disagi con WindTre». L’azienda: «Presto tutto a posto» - Bergamo, i problemi alla rete a Longuelo in seguito ad un violento temporale. Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Longuelo Luglio Disagi