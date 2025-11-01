A Ballando con le Stelle Milly Carlucci in lacrime | messaggio per Andrea Delogu
La conduttrice ha parlato di quanto accaduto in settimana alla concorrente che ha perso il giovane fratello in un incidente in moto. 🔗 Leggi su Golssip.it
Amici di Facebook se volete supportarci in questa avventura lasciate un like dentro la card del profilo ufficiale di Ballando con le stelle Grazieeeee #colcuore? - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Milly Carlucci ad Andrea Delogu: «Ti aspettiamo». L’omaggio del pubblico di Ballando con le stelle - La conduttrice tv ha perso il fratello minore, Evan, mercoledì scorso: il diciotenne è ... Riporta ilmessaggero.it
Ballando con le stelle, le pagelle: Magnini (10) stratosferico, Coriandoli (4) inferno - Questa sera sabato 1° novembre torna Ballando con le stelle, il dance show più famoso della televisione italiana. Si legge su ilmessaggero.it
Milly Carlucci sul ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: “La vita ci dirà cosa succede” - Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu ... Come scrive fanpage.it