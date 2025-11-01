AAdigevalanga uccide tre scialpinisti
19.00 Sono 3 gli scialpinisti morti dopo essere stati travolti da una valanga nel pomeriggio sulla Cima Vertana, montagna del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Sarebbero tutti di nazionalità tedesca. Il gruppo era formato da 5 persone che stava scalando la parete Nord. La tragedia è avvenuta a circa 3.200 metri. L'allarme è scattato verso le 15.50 dopo che la slavina si sarebbe staccata da sotto la cima.Sul posto si sono recati 2 elicotteri,'Pelikan 1' e 'Pelikan 3,i Vigili del Fuoco volontari,Soccorso alpino di Solda e Soccorso GdF. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
