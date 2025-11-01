A 18 anni progetta una piazza per rilanciare il proprio quartiere la storia di Federica Messina

Messinatoday.it | 1 nov 2025

Una piazza per rilanciare il proprio quartiere e creare uno spazio di aggregazione inclusivo e sicuro. Ha appena 18 anni ma Federica Messina, studentessa universitaria, ha già le idee piuttosto chiare per contribuire a cambiare la propria zona e la propria città.La giovane ha aderito al progetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

