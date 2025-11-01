A 14 anni dall’apertura, chiuderà a fine anno la libreria ’Bottega Matteotti’ a Bagnacavallo. Il titolare Michele Antonellini, patron del Bagnacavallo Festival, ha preso la decisione per motivi prettamente legati alla remunerazione, sempre più ridotta dell’attività. "Nei primi 6 mesi del 2025, tranne nei mesi di gennaio e maggio, il fatturato rispetto all’anno prima si è ridotto del 20% - spiega. "Si tratta di un trend in linea con i dati resi noti a livello nazionale. Quest’anno ho avuto 470 prenotazioni di libri scolastici, un lavoro che impegna tre persone, ma che da lo stipendio a una solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 14 anni dall’apertura, chiude a fine anno la libreria Bottega Matteotti