80 anni dopo la bomba il Giappone si interroga sul proprio futuro nucleare

Formiche.net | 1 nov 2025

Nel 2025 ricorre l’80° anniversario dei bombardamenti atomici e della fine della guerra. Quest’anno ricorre anche il 70° anniversario della fondazione del Nihon Hidankyo, la Confederazione giapponese delle vittime della bomba atomica e della bomba all’idrogeno, Premio Nobel per la Pace 2024. Negli ultimi 70 anni dalla sua fondazione, il Nihon Hidamkyo ha sostenuto gli obiettivi fondamentali di prevenire la guerra nucleare, vietare e abolire completamente le armi nucleari e fornire solidarietà per sostenere le vittime della bomba atomica. Insieme ai sopravvissuti all’olocausto nucleare, è stato lanciato un appello al mondo sulla disumanità delle armi atomiche e si è sensibilizzata l’opinione pubblica per un movimento per l’abolizione delle armi nucleari. 🔗 Leggi su Formiche.net

