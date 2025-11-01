Pier Paolo Pasolini nasce a Bologna il 5 marzo 1922 da Carlo Alberto, ufficiale di fanteria appartenente a una nota famiglia ravennate, e da Susanna Colussi, maestra elementare originaria di Casarsa della Delizia, in Friuli. Durante l’ infanzia e l’adolescenza è costretto a cambiare spesso città a causa dei continui trasferimenti del padre per motivi di servizio, vivendo in diversi centri del Nord Italia: Bologna, Parma, Belluno, Conegliano, Sacile, Idria, Cremona e Reggio Emilia. A Belluno, nel 1925, nasce il suo fratello minore Guido. Pasolini inizia a scrivere le sue prime poesie a soli sette anni, mentre vive a Sacile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 50 anni fa la sua morte, ma chi era Pier Paolo Pasolini?