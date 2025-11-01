3DS TWiLight Menu++ v27.181 | Disponibile l’ultima Release con Novità e Fix

La scena homebrew per Nintendo DS, DSi e 3DS è sempre vivace, e TWiLight Menu++ ne è uno dei progetti più longevi e apprezzati. Oggi è disponibile la nuova versione v27.18.1, rilasciata poche ore fa da RocketRobz. Questa release, che include nds-bootstrap v2.9.1, porta con sé alcune piccole ma significative modifiche e miglioramenti, oltre a un ritorno al passato molto gradito. Cos’è TWiLight Menu++?. Per chi non lo conoscesse, TWiLight Menu++ è un potente sostituto open-source del menu ufficiale del Nintendo DSi. È utilizzabile su Nintendo DSi, Nintendo 3DS e flashcard per Nintendo DS, permettendo di avviare non solo giochi DS e DSi, ma anche titoli GameBoy Advance e plugin per la flashcard DSTWO. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net