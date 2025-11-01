3DS CTGP-7 1.61 | Un Hotfix e Tutto Ciò che C’è da Sapere sul Modpack che Rivoluziona Mario Kart 7

Il team di CTGP-7 ha appena rilasciato un importante aggiornamento hotfix! La versione 1.6.1 risolve alcuni piccoli problemi per garantire un’esperienza di gioco ancora più fluida. Ma cos’è esattamente CTGP-7? Per i nuovi arrivati, è un modpack straordinario che trasforma completamente Mario Kart 7 sul Nintendo 3DS, aggiungendo nuove piste personalizzate, personaggi, funzionalità extra e molto altro. Novità dell’Hotfix 1.6.1. Questo aggiornamento minore ma importante corregge: Calcolo Punteggio Score Attack: Risolto un problema nel calcolo del punteggio in Score Attack quando non si finisce al primo posto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [3DS] CTGP-7 1.6.1: Un Hotfix e Tutto Ciò che C’è da Sapere sul Modpack che Rivoluziona Mario Kart 7