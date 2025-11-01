12 film simili a A House of Dynamite che devi assolutamente vedere

Diretto da Kathryn Bigelow, A House of Dynamite di Netflix racconta di una minaccia improvvisa che gli Stati Uniti devono affrontare quando un missile nucleare non identificato viene lanciato verso il loro territorio. Senza alcun indizio su chi ci sia dietro l’attacco, il capitano Olivia Walker ( Rebecca Ferguson ), insieme al presidente degli Stati Uniti ( Idris Elba ) e ad altri, deve restringere il campo delle persone responsabili dell’attacco e impedire in qualche modo che il missile colpisca il Paese. Mentre la classe politica entra in modalità di crisi, gli ufficiali e i politici si trovano messi alla prova da sfide inaspettate e misteri ancora più profondi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it