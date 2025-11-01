1 novembre si apre il ponte di Ognissanti | e da domani musei gratis in Toscana
Firenze, 1 novembre 2025 – Oggi, festività di Tutti i Santi, una tappa irrinunciabile a Firenze è la chiesa di Ognissanti, dove si possono ammirare capolavori come il grande crocifisso di Giotto e gli affreschi che raffigurano San Girolamo nello studio di Domenico Ghirlandaio e Sant'Agostino nello studio di Sandro Botticelli. La chiesa ospita le tombe di importanti personalità, tra cui Amerigo Vespucci, il giovane Sandro Botticelli, e la sorella di Napoleone, Carolina Bonaparte. E se oggi si apre il weekend di Ognissanti, coi luoghi della cultura che saranno aperti con gli orari e i costi ordinari, da domani invece si apre il lungo ponte di aperture festive e gratuite per i musei della Direzione regionale, pensato per offrire al pubblico nei giorni festivi e nel fine settimana altre occasioni di visita in tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
