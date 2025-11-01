1° Novembre Madonna di Heede | il grande mistero dei quattro segreti rivelati alle veggenti per il Papa
La necessità della preghiera – in particolare la recita del santo Rosario – si trova al centro del messaggio della Madonna apparsa a Heede, dove la Vergine rivelò quattro segreti alle piccole veggenti. Heede è un piccolo paesino tedesco vicino al confine con l’Olanda. È qui che a partire dal 1° novembre 1937, alla sera. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
News recenti che potrebbero piacerti
INAUGURAZIONE CAPPELLA DELLA MADONNA PELLEGRINA (MADONNA DELLA PACE) E BENEDIZIONE NUOVI LOCULI Sabato 1 novembre, in occasione della festività di tutti i #Santi, verrà #inaugurata la cappella della Madonna Pellegrina (Mado - facebook.com Vai su Facebook