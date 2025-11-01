1 Novembre i dolci tradizionali di questo periodo

Ogni festa e tradizione ha i suoi dolci tipici: eccone qualcuno regionale da mangiare in queste giornate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - 1 Novembre, i dolci tradizionali di questo periodo

Sicilia in Dolce torna a Taormina per la sua seconda edizione! Sabato 22 Novembre sarà una giornata dedicata ai vini dolci, ai passiti e alla pasticceria siciliana, tra degustazioni, masterclass, talk e cooking show. Con un solo ticket da €18 potrai: Assaggia - facebook.com Vai su Facebook

Ognissanti e commemorazioni dei morti: le tradizioni dei giorni 1 e 2 novembre - Il 1° novembre in Italia è considerato un giorno festivo e la Chiesa Cattolica commemora la Festa di Tutti i Santi, detto anche infatti Ognissanti, mentre il 2 novembre è ... Segnala msn.com

Cosa fare il 1° novembre: tra tradizione, ricordo e tempo per sé - Il 1° novembre è una di quelle giornate che ci costringono – nel miglior senso possibile – a rallentare. Scrive newsicilia.it

Sagre ed eventi weekend 31 ottobre – 1 e 2 novembre 2025 - Si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 nel centro storico e sul lungomare Carducci di Cesenatico. msn.com scrive