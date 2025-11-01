1° Novembre | Giornata mondiale del veganesimo una tendenza in aumento

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia quasi il 3% della popolazione si definisce vegana o vegetariana, con una crescita costante, in particolare tra i giovani e le donne. 🔗 Leggi su Repubblica.it

1176 novembre giornata mondiale del veganesimo una tendenza in aumento

© Repubblica.it - 1° Novembre: Giornata mondiale del veganesimo, una tendenza in aumento

Leggi anche questi approfondimenti

Non solo Ognissanti, il 1° novembre si celebra la Giornata mondiale dei vegani - Era il primo novembre 1944 quando Donald Watson fondò la prima associazione vegana del mondo (la Vegan Society) e ... Si legge su targatocn.it

24 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALLA SORDITA': A MODENA VISITE GRATUITE - Universitaria di Modena è tra gli oltre 250 ospedali italiani che hanno aderito alla Giornata Nazionale per la lotta alla sordità , promossa per il 24 novembre dall’Associazione ... Si legge su disabili.com

Cerca Video su questo argomento: 1176 Novembre Giornata Mondiale