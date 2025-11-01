1° Novembre | Giornata mondiale del veganesimo una tendenza in aumento
In Italia quasi il 3% della popolazione si definisce vegana o vegetariana, con una crescita costante, in particolare tra i giovani e le donne. 🔗 Leggi su Repubblica.it
