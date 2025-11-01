? LIVE! Udinese-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta
Udinese-Atalanta 0-0. Marcatori: – Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic A disp. Nunziante, Padelli, Sava, Goglichidze, Palma, Ehizibue, Zemura, Rui Modesto, Piotrowski, Lovric, Miller, Zarraga, Bayo, Gueye, Bravo. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Brescianini, Musah, De Ketelaere, Lookman, Krstovic. Arbitro: Fabbri Ammoniti: – Espulsi: – Note: –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
La decima giornata si apre alle 15 con Udinese-Atalanta e si chiuderà alle 20:45 con Cremonese-Juve. In mezzo Napoli-Como alle 18 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese- #Atalanta - X Vai su X
LIVE Alle 15 Udinese-Atalanta: friulani con Buksa. Juric punta su Scamacca - La Dea è l'unica imbattuta in Serie A ma ha vinto solo due volte ... Riporta gazzetta.it
Diretta Udinese Atalanta/ Streaming video tv: ecco il primo anticipo! (Serie A, 1 novembre 2025) - Diretta Udinese Atalanta streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dal Bluenergy Stadium valide per il decimo turno del campionato di Serie A 2025/2026 ... Si legge su ilsussidiario.net
DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE - Udinese, segui con la cronaca testuale di calciomercato. Come scrive calciomercato.it