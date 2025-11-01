? LIVE! Udinese-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta
85? – Udinese-Atalanta 1-0. Marcatori: 40? Zaniolo Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola (75? Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (75? Ehizibue), Ekkelenkamp (69? Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (69? Bayo), Buksa (86? Zarraga). All. Runjaic A disp. Nunziante, Padelli, Sava, Goglichidze, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (85? Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski (77? Bellanova); Samardzic (77? De Ketelaere), Kamaldeen (60? Lookman); Scamacca (60? Krstovic). All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Ahanor, Bernasconi, Musah. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
