Zohran Mamdani e la battaglia per la conquista di New York e del partito democratico
Il prossimo 4 novembre si voterà per eleggere il sindaco di New York. E in teoria la cosa dovrebbe riguardare solo i newyorkesi. Quest’anno, però, le cose sono un po’ diverse. Per due ragioni. La prima è che queste elezioni sono le prime a tenersi dopo la rielezione di Donald Trump e il clamoroso tonfo del Partito Democratico. Un tonfo da cui il partito non si è ancora ripreso. I sondaggi dicono che in questo momento la fiducia degli americani nel loro presidente è al minimo storico (trentasette per cento), ma dicono anche che l’unica cosa di cui si fidano meno che di Trump è il Partito Democratico (ventinove per cento). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
