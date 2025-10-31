Ziyech che scelta di cuore! Il talento torna a casa | ufficiale il suo approdo al Wydad Casablanca Tutti i dettagli
Il club marocchino annuncia l’arrivo del trequartista Ziyech a parametro zero: ufficialità e scatto simbolico in famiglia Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, Hakim Ziyech torna alle origini. Il fantasista marocchino ha scelto di vestire nuovamente la maglia del Wydad Casablanca, club simbolo del calcio africano, che ne ha ufficializzato l’arrivo a parametro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
