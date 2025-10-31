Zille a DAZN | Conte ha colpito nel segno strategie mentali decisive contro l’Inter

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Zille ha analizzato il match tra Napoli ed Inter! Le parole della giornalista sul tecnico dei partenopei e sugli aspetti tattici. Intervenuta ai microfoni di Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione “Un calcio alla radio”, la giornalista di Dazn, Federica Zille, è tornata ad analizzare il confronto tra Napoli e Inter, soffermandosi in particolare sulle dinamiche mentali e tattiche della sfida. Secondo Zille, i nerazzurri hanno vissuto una settimana complessa tra la sconfitta al Maradona e l’incidente che ha coinvolto Lautaro Martinez, ma sono poi riusciti a reagire con la vittoria sulla Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

zille a dazn conte ha colpito nel segno strategie mentali decisive contro l8217inter

© Internews24.com - Zille a DAZN: «Conte ha colpito nel segno, strategie mentali decisive contro l’Inter»

Scopri altri approfondimenti

zille dazn conte haFederica Zille: “Conte ha gestito al meglio la tensione dell’Inter. De Bruyne? Nessun problema di modulo, il 4-3-3 resta il più equilibrato” - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Dazn Federica Zille: ... Segnala ilnapolionline.com

zille dazn conte haZille (Dazn): “Inter? Strategie mentali di Conte andate a buon fine. Forse aveva capito…” - ” Intervenuta a Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, Federica Zille, ... msn.com scrive

zille dazn conte haDAZNConte: “Partite come questa non sono facili, si parla tanto e poi bisogna restare in silenzio” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 0- Riporta mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Zille Dazn Conte Ha