Zenga sul lavoro dei nerazzurri | Si vedono le idee di Chivu cito Bisseck e Sucic Dopo Napoli è stato perfetto anche a parole

Inter News 24 Zenga, ex portiere elogia dell'Inter, ha elogiato il proprio tecnico: «Pazienza, coraggio e chiarezza: questa è la mano di Chivu». Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu, sottolineando la maturità e la solidità mostrate a San Siro dopo la sconfitta di Napoli. «Due cose sull'Inter. Per 70 minuti la Fiorentina è stata tenuta in piedi da un De Gea pazzesco», ha esordito Zenga, elogiando la prestazione del portiere viola. Poi il focus si è spostato sull'impronta del tecnico rumeno: «Ci sono le idee di Chivu, vedi Bisseck centrale e Sucic titolare.

