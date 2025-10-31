Zenga | In questa Inter si vedono le idee dii Chivu ho due nomi Dopo Napoli è successo questo

Inter News 24 Le parole di Walter Zenga, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. A Sky Sport, l’ex portiere e bandiera dell’ Inter Walter Zenga ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina, analizzando la prestazione della squadra di Cristian Chivu. L’ex numero uno si è soffermato sulla solidità mostrata dai campioni d’Italia e sulla ritrovata leggerezza mentale dopo le difficoltà evidenziate nella trasferta di Napoli. INTER FIORENTINA – Due cose sull’Inter. Per 70 minuti la Fiorentina è stata tenuta in piedi da un De Gea pazzesco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga: «In questa Inter si vedono le idee dii Chivu, ho due nomi. Dopo Napoli è successo questo»

