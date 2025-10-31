Zelensky smentisce Putin sulla situazione delle truppe ucraine a Pokrovsk

Volodymyr Zelensky ha smentito le dichiarazioni di Vladimir Putin riguardo alla presunta accerchiatura delle forze di Kyiv nella zona di Pokrovsk, nel Donetsk. Durante un incontro con la stampa, il presidente ucraino ha precisato che «i nostri combattenti non sono circondati a Pokrovsk; la situazione è difficile, ma sotto controllo», ribadendo che l’esercito ucraino continua a mantenere il controllo delle proprie posizioni nella regione del Donbass nonostante la complessità del fronte. Andriy Yermak: «Stiamo lavorando a un unico piano di pace». Intanto il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha chiarito che l’Ucraina e i suoi partner internazionali stanno lavorando a un unico piano di pace, escludendo la presenza di iniziative parallele. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky smentisce Putin sulla situazione delle truppe ucraine a Pokrovsk

