Zebina | Scudetti Calciopoli li sento miei quella era una Juve eccezionale Tudor? Non credo si sia sorpreso dell’esonero

. Parla l’ex bianconero. Intervistato da Tuttosport Jonathan Zebina ha parlato di Juventus tra passato e presente. SCUDETTI CALCIOPOLI – « Non finiremo mai di parlarne. La verità è che avevamo una squadra eccezionale e abbiamo vinto quello che dovevamo vincere. Purtroppo è andata così, ma quei trofei li sento miei. Parliamo di una delle Juve più forti della storia: c’erano campioni del mondo, di Europa, palloni d’oro. ». RIMASTO ALLA JUVE IN B – « Stavo per entrare nella fase calante della mia carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zebina: «Scudetti Calciopoli li sento miei, quella era una Juve eccezionale. Tudor? Non credo si sia sorpreso dell’esonero»

Leggi anche questi approfondimenti

Zebina, schiaffo a Calciopoli: "Scudetti Juve, la verità è questa! Tudor? Ecco cosa ha pagato" - facebook.com Vai su Facebook

Zebina: «Scudetti Calciopoli li sento miei, quella era una Juve eccezionale. Tudor? Non credo si sia sorpreso dell’esonero». Parla l’ex bianconero - Zebina: «Scudetti Calciopoli li sento miei, quella era una Juve eccezionale. Scrive juventusnews24.com

Pagina 1 | Zebina, schiaffo a Calciopoli: "Scudetti Juve, la verità è questa! Tudor? Ecco cosa ha pagato" - Ricordo Thuram da bambino, lui e Marcus sono come famiglia. Segnala msn.com