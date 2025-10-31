Zebina Juventus | Calciopoli? Non finiremo mai di parlarne ma quei trofei li sento miei

Inter News 24 Zebina Juventus, l’ex difensore della Juventus a Tuttosport: «Avevamo una squadra eccezionale, una delle più forti della storia bianconera». In un’intervista concessa a Tuttosport, Jonathan Zebina, ex difensore della Juventus, è tornato a parlare del periodo di Calciopoli, la vicenda giudiziaria che nel 2006 sconvolse il calcio italiano e segnò profondamente la storia del club bianconero. Zebina, che visse in prima persona quegli anni, ha espresso parole di orgoglio per quella squadra, ribadendo il valore umano e tecnico del gruppo: «Non finiremo mai di parlarne. La verità è che avevamo una squadra eccezionale e abbiamo vinto quello che dovevamo vincere», ha dichiarato l’ex difensore francese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zebina Juventus: «Calciopoli? Non finiremo mai di parlarne, ma quei trofei li sento miei»

Scopri altri approfondimenti

Zebina, schiaffo a Calciopoli: "Scudetti Juve, la verità è questa! Tudor? Ecco cosa ha pagato" - facebook.com Vai su Facebook

#Zebina, schiaffo a Calciopoli: "Scudetti #Juve, la verità è questa! #Tudor? Ecco cosa ha pagato" - X Vai su X

Zebina: “Calciopoli? Non finiremo mai di parlarne. E’ andata così ma quei trofei li sento miei” - Jonathan Zebina, ex calciatore della Juventus, intervistato da Tuttosport, è tornato così sul periodo di Calciopoli ... msn.com scrive

Zebina: «Scudetti Calciopoli li sento miei, quella era una Juve eccezionale. Tudor? Non credo si sia sorpreso dell’esonero». Parla l’ex bianconero - Zebina: «Scudetti Calciopoli li sento miei, quella era una Juve eccezionale. Secondo juventusnews24.com

Pagina 1 | Zebina, schiaffo a Calciopoli: "Scudetti Juve, la verità è questa! Tudor? Ecco cosa ha pagato" - Ricordo Thuram da bambino, lui e Marcus sono come famiglia. Riporta msn.com