Zazzaroni | La Juve ha fatto la scelta giusta con Spalletti se non è quello dell’Inter e di Roma 2 Ma non so se riuscirà a…

Juventusnews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zazzaroni: «La Juve ha fatto la scelta giusta con Spalletti, se non è quello dellInter e di Roma 2. Ma non so se riuscirà a.». L’editoriale. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive così della decisione della Juventus di affidare la panchina a Spalletti. « Quanta curiosità attorno allo Spalletti neojuventino.  Ammetto di non essere interessato ai tatuaggi, né alle battute del passato napoletano: nel calcio delle passioni forti, degli entusiasmi facili e della continua richiesta d’adesione ai colori càpita a tutti, tranne uno (Mou), di spendere qualche parola di troppo a uso e consumo dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

