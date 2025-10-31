Zaffini Fdi | Per emoglobinopatie insistere su screening prenatale

Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "Le 10 proposte presentate contengono molti spunti interessanti. E' molto importante insistere ulteriormente sullo screening neonatale e prenatale perché è quello che ci dà maggiori risultati, specialmente in un'epoca di grandi movimenti migratori". Così Francesco Zaffini, presidente Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, ieri alla presentazione del documento 'Strategie e proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie in Italia', che illustra le 10 proposte per migliorare la gestione delle emoglobinopatie nel Paese, realizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo non condizionante di Vertex Pharmaceuticals. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zaffini (Fdi): "Per emoglobinopatie insistere su screening prenatale"

