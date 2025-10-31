Yuasa Battery ecco le situazioni da migliorare
GROTTAZZOLINA Il ritmo serrato di questa primissima parte di stagione non lascia troppo spazio all’immaginazione. Due i primi due turni di campionato in pratica a distanza di cinque giorni, la Yuasa Battery è stata protagonista mercoledì di un’autentica maratona a Cisterna chiusa con la sconfitta ma anche con il primo punto conquistato in campionato. Poco tempo per rientrare e rifiatare perché domenica prossima di nuovo in campo a Padova. Ma prima è proprio coach Massimiliano Ortenzi ad analizzare la sfida di Cisterna. "Probabilmente abbiamo gestito male alcune situazioni di gioco: nella prima parte del primo set, poi nella parte finale del terzo e di nuovo nel quinto set, che abbiamo pagato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
