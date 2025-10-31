Ricerca, sperimentazione e inclusione per il ritorno di “Young Jazz“, il festival che da quasi due decadi promuove la diffusione della cultura musicale jazz, tra note contemporanee e socialità. La nuova edizione è stata svelata ieri al Museo Diocesano dal direttivo dell’Associazione culturale Young Jazz, presieduta da Giulia Battisti (foto sopra con Dan Kinzelman.) con partner pubblici e privati. Il sipario torna così ad alzare con i tre appuntamenti musicali “Countdown” (l’8, il 30 novembre e il 19 dicembre) che precedono la sezione “Community” dedicata al sociale (19 dicembre e 15 gennaio) e l’ormai tradizionale “Moult Festival” che si concentra in un’intensa giornata di concerti il 5 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Young Jazz Musica tra ricerca e inclusione