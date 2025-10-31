Yamamay inaugura a Milano il nuovo concept Man
Yamamay rafforza il suo impegno verso l’universo maschile con l’apertura di un nuovo store dedicato esclusivamente alle collezioni uomo nel cuore di Milano, al numero 4 di Corso Vittorio Emanuele II. Il negozio si sviluppa su due piani e offre uno spazio ampio, luminoso e funzionale, pensato per valorizzare l’intera gamma di prodotti. Dall’underwear al nightwear, dallo sportswear al beachwear per la stagione primavera-estate, ogni collezione trova qui una collocazione studiata per garantire una fruizione chiara e piacevole. L’ambiente si caratterizza per l’uso armonico di tonalità leggere come bianco e light gray, alternate a nuance più decise come il deep blue, valorizzate da inserti in legno che conferiscono calore ed eleganza contemporanea. 🔗 Leggi su Panorama.it
