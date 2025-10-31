XXX Festa di San Martino olio funghi e vino a Castiglione in Teverina
L'autunno chiama e Castiglione in Teverina risponde. Da venerdì 14 a domenica 16 novembre, in piazza Maggiore, arriva la XXX Festa di San Martino Olio Funghi e Vino. Un weekend di gusto e allegria, tra olio nuovo, funghi, vino e buona compagnia che raggiunge il suo trentesimo anniversario. Si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
