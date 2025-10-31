Xi Jinping vuole Taiwan e pensa al Partito L’analisi di Torigian

Il Dipartimento della Guerra statunitense comunica che Pete Hegseth ha incontrato per la prima volta il suo omologo cinese, il ministro della Difesa Dong Jun, dall’inizio del secondo mandato della presidenza Trump. Il momento di dialogo incrociato tra Washington e Pechino appare particolarmente denso di segnali: mentre i vertici dei due apparati militari si incontravano, i leader Donald Trump e Xi Jinping tracciavano il perimetro per il “consenso” generale su come gestione della competizione strategica. Un’intesa preliminare, che affronta alcuni aspetti economici e commerciali ma lascia irrisolta la dimensione più ampia del confronto tra le due principali potenze globali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Xi Jinping vuole Taiwan e pensa al Partito. L’analisi di Torigian

