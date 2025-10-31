XF 2025, secondo live: esce Amanda, che già la scorsa settimana aveva rischiato. E tra le solite freddure di Gabbani, l’ironia pungente di Jake, la saggezza materna di Paola e la gigioneria di Achille col suo Senato, resta l’eterno dilemma tra i giudici: conviene provare a snaturare gli artisti o lasciarli nella comfort zone? ( Qui le nostre pagelle ) Perché il vero dilemma di XF, da sempre, fin dai tempi di Morgan e Agnelli è solo questa: l’uscita dei cantanti è causa loro o delle assegnazioni sbagliate dei giudici? Ovvero: meglio non snaturare troppo gli artisti, lasciandoli nella loro zona di comfort o sperimentare, tentare, vestirli con abiti nuovi diversi? Per ora, il voto del pubblico ha dato ragione alla prima: il caso Michelle è lampante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - XF 2025, al secondo live è già chiaro chi vincerà. E non sono le freddure di Gabbani