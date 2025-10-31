X Factor tensioni tra Achille Lauro e Giorgia | VIDEO

Momento di tensione durante la fase finale della puntata di ieri di X Factor quando Giorgia ha chiesto ad Achille Lauro di esprimere il suo giudizio L'articolo X Factor, tensioni tra Achille Lauro e Giorgia VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - X Factor, tensioni tra Achille Lauro e Giorgia | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni #AnteFactor #XFactor2025 #XF2025 #Mariasolepollio - facebook.com Vai su Facebook

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni #AnteFactor #XFactor2025 #XF2025 #Mariasolepollio - X Vai su X

Achille Lauro “nervoso” durante il live: il retroscena sul gesto che ha alzato la tensione - Visibilmente imbarazzata, la conduttrice ha mantenuto il sorriso e ha infine accettato la richiesta del giudice, passando la parola a Paola Iezzi. Riporta donnaglamour.it

X Factor, tensione alle stelle tra Giorgia e Achille Lauro sul finale del secondo Live - Si è chiuso con un momento di alta tensione tra la conduttrice Giorgia e il giudice Achille Lauro il secondo Live di X Factor 2025, che ha visto l’eliminazione di Amanda. Secondo msn.com

Achille Lauro mette in difficoltà Giorgia a X Factor, esplode la polemica - Achille Lauro e Giorgia protagonisti di un acceso momento a X Factor 2025. Da mondotv24.it