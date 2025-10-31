X Factor Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia | Non ci impuntiamo | VIDEO

Attimi di tensione e anche imbarazzo nell’ultima puntata di X Factor, in onda su Sky Uno nella prima serata di giovedì 30 ottobre, quando Achille Lauro ha deciso in autonomia di stravolgere il copione mettendo in difficoltà la conduttrice Giorgia. La vicenda si è svolta proprio sul finale quando i giudici dovevano decidere se eliminare Amanda, della squadra di Jake La Furia, o Michelle, della squadra di Francesco Gabbani. Giorgia ha prima dato la parola ai rispettivi giudici delle cantanti al ballottaggio per poi chiedere ad Achille Lauro di esprimere il suo voto. Il cantante, però, ha chiesto più tempo: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - X Factor, Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia: “Non ci impuntiamo” | VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

X Factor Italia. . eroCaddeo, insieme a Achille Lauro, si apre e nasce un discorso profondo sull’amore e sulla musica. Guarda il Daily di #XF2025 dal lunedì al venerdì su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

Achille Lauro “nervoso” durante il live: il retroscena sul gesto che ha alzato la tensione - Visibilmente imbarazzata, la conduttrice ha mantenuto il sorriso e ha infine accettato la richiesta del giudice, passando la parola a Paola Iezzi. donnaglamour.it scrive

Tensione a X Factor fra Achille Lauro e Giorgia: cos’è successo - Botta e risposta fra Achille Lauro e Giorgia al termine del secondo live di X Factor. Scrive msn.com

“Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”, Achille Lauro mette in difficoltà Giorgia a X Factor - La conduttrice ha chiamato il giudice a votare ma l’artista ha preteso di essere interpellato per ... Da fanpage.it