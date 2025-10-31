X Factor 2025 secondo live show di Emma eliminata Amanda

Secondo Live Show di X Facto r 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la finale e non si sono risparmiati nel confronto diretto tra loro, guidato dal palco dalla padrona di casa Giorgia. Il risultato è stata una serata in cui i quattro non hanno esitato a far scattare confronti e dibattiti, accendendo di fatto la gara tra i giovani artisti che ora è davvero appassionante.

