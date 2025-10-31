X Factor 2025 secondo live | i capelli ultra lisci e flat di Giorgia e tutti gli altri beauty look della serata

Emma, super ospite della serata, porta in scena dewy skin e ciglia chilometrice, Rob strega con i capelli total black con punte verde fluo in stile Billie Eilish, mentre Layana sfoggia un raccolto tiratissimo e androgino. Il tutto a doppia firma Sephora e GHD. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - X Factor 2025, secondo live: i capelli ultra lisci e flat di Giorgia e tutti gli altri beauty look della serata

News recenti che potrebbero piacerti

Stasera in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul pa - facebook.com Vai su Facebook

Scopriamo insieme che cosa canteranno i concorrenti di X Factor per il secondo Live #XF2025 - X Vai su X

X Factor 2025, il secondo Live: conferme, sorprese, screzi e Amanda eliminata al televoto - Il secondo live di X Factor 2025 finisce con l'eliminazione di Amanda. Scrive amica.it

Giuria poco vivace e l’addio di Amanda a “X Factor 2025 Live”: le pagelle della seconda serata - Emma è stata la guest star del programma: si è esibita con un pezzo pieno di energia, Apnea, e il suo nuovo singolo, Bru ... Secondo iodonna.it

X Factor 2025, le pagelle del secondo Live: comunque bello ‘Tale e Quale Show’ - Anche quando nessuno sbaglia, qualcosa non torna: giudici che si autocelebrano, concorrenti che sembrano usciti dal programma di Carlo Conti e un talento vero ogni tanto che salva la baracca. Riporta rollingstone.it