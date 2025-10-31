X Factor 2025 | rob si lancia in Ti sento dei Matia Bazar

Non è da tutti portare un brano tecnicamente complicatissimo come Ti sento dei Matia Bazar in una gara come X Factor 2025: lo ha fatto rob – al secolo Roberta Scandurra – artista 20enne della provincia di Catania della squadra di Paola Iezzi, ieri nel secondo Live Show. Un’esibizione che ha acceso il pubblico dell’ X Factor Arena. Amanda e Michelle al ballottaggio nella seconda puntata di Live Show. Secondo Live Show di X Facto r 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la finale e non si sono risparmiati nel confronto diretto tra loro, guidato dal palco dalla padrona di casa Giorgia. 🔗 Leggi su Amica.it

