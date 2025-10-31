X Factor 2025 pagelle secondo Live | pure Giorgia perde la pazienza un tilt incomprensibile

Il mash-up impossibile di Delia tra Squid Game e La casa di carta, Giorgia si arrabbia e scopriamo cosa PierC non sa fare: per fortuna il secondo Live regala qualcosa su cui discutere, cominciavamo ad annoiarci Il secondo Live di X Factor 2025 scorre via senza troppi feriti, con le promesse ancora una volta non disattese da parte dei due papabili vincitori e con un'eliminazione ormai annunciata. Il discorso di Paola Iezzi non è sbagliato: se in due puntate ti ritrovi per due volte al ballottaggio, allora o qualcuno a casa non ti ha capita, oppure c'è qualcosa che manca. Nel caso di Amanda Bottini, seconda eliminata dai Live, le crepe erano in realtà già visibili in fase di selezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2025, pagelle secondo Live: pure Giorgia perde la pazienza, un tilt incomprensibile

