X Factor 2025 pagelle del secondo Live | giudici buoni fino al ballottaggio 8 Emma emozionata 9

A X Factor 2025 il volume si alza ancora. Dopo un primo Live che ha detto addio all'unica band in gara, quella appartenente alla squadra di Achille Lauro, gli undici talenti rimasti si sono giocati tutto nella seconda puntata tra emozioni, scelte (più o meno felici) e qualche sorpresa. Le nostre pagelle. Squadra di Achille Lauro. Layana, in cerca della chiave (7). Dopo aver portato al primo Live un brano immortale di Mia Martini, Achille Lauro non teme la sfida e affida a Layana un altro pezzo difficile da rendere proprio: Amandoti dei CCCP – Fedeli Alla Linea. La performance è sicuramente più sicura rispetto alla scorsa settimana, ma anche stavolta, nonostante la voce bellissima e l'interpretazione pulita, l'emozione non arriva fino in fondo.

