X Factor 2025 Live Show 2 conquista Sky e NOW | share in crescita record di voti e Arena in delirio

Digital-news.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

X Factor 2025: ascolti record su Sky e NOWboom di voti e interazioni social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella. 🔗 Leggi su Digital-news.it

x factor 2025 live show 2 conquista sky e now share in crescita record di voti e arena in delirio

© Digital-news.it - X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

News recenti che potrebbero piacerti

x factor 2025 liveX Factor 2025, il secondo Live: conferme, sorprese, screzi e Amanda eliminata al televoto - Il secondo live di X Factor 2025 finisce con l'eliminazione di Amanda. Si legge su amica.it

x factor 2025 liveX Factor 2025, secondo live: i capelli ultra lisci e flat di Giorgia e tutti gli altri beauty look della serata - Emma, super ospite della serata, porta in scena dewy skin e ciglia chilometrice, Rob strega con i capelli total black con punte verde fluo in stile Billie Eilish, mentre Layana sfoggia un raccolto tir ... Segnala vanityfair.it

x factor 2025 liveX Factor 2025, le pagelle del secondo Live: comunque bello ‘Tale e Quale Show’ - Anche quando nessuno sbaglia, qualcosa non torna: giudici che si autocelebrano, concorrenti che sembrano usciti dal programma di Carlo Conti e un talento vero ogni tanto che salva la baracca. Lo riporta rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Live