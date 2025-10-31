X Factor 2025 le pagelle del secondo live | Viscardi vola sulle note di Prince Mayu impietrita

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È andata in onda la seconda puntata dei live di X Factor 2025: Viscardi sorprende il pubblico con una grande interpretazione di Purple Rain di Prince. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

