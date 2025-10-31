X Factor 2025 eliminata Amanda | cosa è successo durante il secondo Live

Una seconda puntata carica di emozioni con tante esibizioni che hanno commosso i giudici e il pubblico. Il riassunto del secondo Live. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - X Factor 2025, eliminata Amanda: cosa è successo durante il secondo Live

Altri contenuti sullo stesso argomento

X Factor 2025, il meglio e il peggio del secondo Live: eliminata Amanda - X Vai su X

L'UNICA BAND IN GARA A X FACTOR QUEST'ANNO È STATA ELIMINATA Il gruppo della squadra di Achille Lauro ha dovuto dire addio al programma. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754909/x-factor-eliminato-prima-puntata-copper-jitters-unica-ban - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, il secondo Live: conferme, sorprese, screzi e Amanda eliminata al televoto - Il secondo live di X Factor 2025 finisce con l'eliminazione di Amanda. Come scrive amica.it

Giuria poco vivace e l’addio di Amanda a “X Factor 2025 Live”: le pagelle della seconda serata - Emma è stata la guest star del programma: si è esibita con un pezzo pieno di energia, Apnea, e il suo nuovo singolo, Bru ... Scrive iodonna.it

X Factor 2025, le pagelle del secondo live: Viscardi vola sulle note di Prince, Mayu impietrita - È andata in onda la seconda puntata dei live di X Factor 2025: Viscardi sorprende il pubblico con una grande interpretazione di Purple Rain di Prince ... Secondo fanpage.it