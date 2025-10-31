X Factor 2025 breve storia del secondo Live | lo show Sky Original perde AMANDA al ballottaggio con MICHELLE

Sono stati 768 mila gli spettatori che ieri hanno visto il secondo Live Show di X Factor 2025. Ad essere eliminata è stata AMANDA, finita al ballottagio con MICHELLE. Nel frattempo, è iniziato il countdown per la finale a Napoli a Piazza del Plebiscito, che si terrà il 4 dicembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, breve storia del secondo Live: lo show Sky Original perde AMANDA al ballottaggio con MICHELLE

