X Factor 2025 | Amanda eliminata al secondo Live Show pubblico in Tilt

Il secondo appuntamento con i Live Show di X Factor 2025 non ha deluso le aspettative. Una serata carica di energia, performance sorprendenti e momenti di grande tensione, culminata con l’eliminazione di Amanda, che la settimana scorsa si era salvata per un soffio contro i Copper Jitters. La puntata è partita proprio con la sua esibizione sulle note di No Time To Die di Billie Eilish, accolta da un’ondata di applausi e complimenti da parte dei giudici. Paola Iezzi ha commentato: “L’esibizione è andata bene”, mentre Achille Lauro ha aggiunto: “Tu canti bene e mi è piaciuta l’assegnazione”. Francesco Gabbani ha riconosciuto la sua crescita: “Brava, molto brava. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - X Factor 2025: Amanda eliminata al secondo Live Show, pubblico in Tilt

