WWE | Roman Reigns costretto a rifiutare l’offerta dei Georgia Tech di fare da capitano onorario

Roman Reigns oggi è il “Tribal Chief” della WWE, ma molto prima di dominare il ring, era una forza sul campo da football con la maglia dei Georgia Tech Yellow Jackets. L’ex defensive tackle ha giocato titolare per tre stagioni e ha anche ricoperto il ruolo di capitano della squadra durante il suo ultimo anno al college. Nonostante il successo nel pro wrestling, Reigns è rimasto legato alle sue radici universitarie e continua a sostenere il programma sportivo dei Georgia Tech. Roman Reigns e Georgia Tech: Un legame che non si spezza. In una recente intervista con  680 The Fan, il direttore atletico dei Georgia Tech,  Ryan Alpert, ha parlato del continuo coinvolgimento di Roman con l’università. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

